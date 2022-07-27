GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 22:42

İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada kent genelinde izinli olarak oturan yabancı sayısının belirlendiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada İstanbul'da yasal ikametli yabancı sayısının 1 milyonu geçtiği görüldü.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 22:42
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İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!


İstanbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısıİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamasında 'dramatik göçün tam göbeği' şeklinde tanımladığı İstanbul'da, yerleşik yabancı, sığınmacı, mülteci veya oturum izni alan toplamda 2 milyon 500 bin yabancının olduğunu söylemişti. İmamoğlu'nun bu konuşmasının hemen ardından son verileri değerlendiren İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kentte yaşayan izinli yabancı sayısını kamuoyuna açıkladı.

 

"İstanbul'da bulunan yabancı sayısı 1 milyon 294 bin 124"



İstanbul Göç İdaresi'nin elindeki son güncel verilere göre kent genelinde 746 bin 16 ikamet izniyle oturan yabancıların bulunduğu, 548 bin 108 yabancının ise koruma sahibi Suriyeli olduğu bildirildi. Açıklamada İstanbul'da toplamda 1 milyon 294 bin 124 yabancının izinli ve yasal olarak kaldığının bildirildiği açıklamada il genelinde yasal kalma hakkında sahip olan yabancıların, ilgili mevzuat kapsamında olan hak ve hizmetlere de eriştikleri aktarıldı.

İstanbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı

Yasal kalış hakları olmayan göçmenlerin ise devletin sunmuş olduğu herhangi bir kamu hizmetinden faydalanmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada kaçak göçmenlerin kolluk ve emniyet birimleri tarafından tespit edildikte sonra haklarında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı ve ve daha sonrasında ise Müdürlük tarafından kendilerine sınır dışı işleminin uygulandığı aktarıldı.

19 bin 32 kaçak göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi

Göç İdaresi'nin açıklamasında ayrıca, Ocak ayından itibaren il genelinde denetimlerin sıklıkla yapıldığının ve bu denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmenin tespit edildiği bunlar hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra da 19 bin 32'sinin direkt olarak İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği bildirildi.

İstanbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı

Haklarında işlem yapılan diğer 66 bin 524 kaçak göçmenin ise sınır dışı edilmeleri için Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonu kapsamında başka illerdeki geri gönderme merkezine sevklerinin sağlandığının aktarıldığı açıklamada kent genelinde yabancılara ait olan 7 bin 975 işletme tabelasının da mevzuata uygun olup olmadığının denetlendiği 5 bin 768 iş yeri tabelasının standartlara uygun hale getirilmesinin ardından 2 bin 207 iş yeri tabelası ile ilgili de işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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