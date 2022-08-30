GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 14:40

İstanbul'a sağanak geri geliyor: Meteoroloji'den 9 kent için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu verilerine göre 9 kent için sarı kodlu uyarı yapıldığı görüldü. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu sağanak yağışların geri geleceğini belirten veriler dışında 5 günlük hava durumu bilgileri de paylaşıldı.

GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 14:40
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İstanbul'a sağanak geri geliyor: Meteoroloji'den 9 kent için sarı kodlu uyarı!


Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin bu hafta sürecinde sağanak yağmura teslim olacağı bildirildi. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminlerinde ara ara kuvvetli rüzgarların da olacağı belirtildi.

9 kent için sarı kodlu uyarı!

İç Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği aktarılan hava durumu tahminlerinde Çarşamba gününün sabahından itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'nın yanı sıra Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale'de şimşekli, gök gürültülü sağanak yağmurların gelmesinin beklenildiği aktarıldı.



İstanbul'a sağanak geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından resmi sitede yayımlanan 5 günlük hava durumu raporlarında ise İstanbul'u bekleyen yağmurlu günlerin Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlaması dikkat çekerken yağışların hafta sonuna kadar devam etmesinin değerlendirildiği kaydedildi.

Marmara Bölgesi sağanak yağışların etkisi altına girdiği saatlerde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde devam edeceği aktarıldı fakat ek olarak zaman zaman kuvvetli rüzgarların meydana gelebileceği tahminlerinin yapıldığı da hatırlatıldı.

Diğer taraftan Kuzey Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Karabük çevreleriyle birlikte Eskişehir'in batı ilçelerinde de kısa süreli ve yerel olmak kaydıyla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gelebileceği tahmin edilirken yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesinin beklenildiği bildirildi.

5 günlük hava durumu

30 Ağustos Salı 

İstanbul'a sağanak geri geliyor

31 Ağustos Çarşamba

İstanbul'a sağanak geri geliyor


1 Eylül Perşembe

İstanbul'a sağanak geri geliyor


2 Eylül Cuma

İstanbul'a sağanak geri geliyor

3 Eylül Cumartesi

İstanbul'a sağanak geri geliyor

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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