İstanbul-Ankara arasındaki kapalı olan D-100 yolu ulaşıma açıldı!

Dün tüm yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilerken bir çok ulaşım yolunda da kazalar meydana geldi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrası bir çok yol tekrar ulaşıma açılırken, İstanbul-Ankara arasını bağlayan D-100 karayolu da yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
İstanbul-Ankara arasındaki TEM otoyolu ile birlikte devlet karayolunun da tüm araç trafiğine kapatılması sonrası saat 17.00'den itibaren ekipler bölgeye intikal ederek kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Yolda mahsur kalan vatandaşların bir kısmı tesislere geçerek bekletilirken, araçlarında beklemek isteyen vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı. Sabaha kadar süren kar temizleme çalışmaları sonrası saat 06.00'dan itibaren İstanbul ile ankara arasındaki D-100 Devlet Yolu ile TEM Otoyolu her iki yönlü araç trafiğine açıldı.
VALİLİKTEN KAR LASTİĞİ UYARISI
Sabaha kadar bölgede olan ve çalışmaları yakından takip eden Düzce Valisi Cevdet Atay ise saat 06.00’da D-100 karayolunun Darıyeri mevkisinde yollarına devam eden vatandaşları, el sallayarak uğurladı. Vali Atay, yaptığı açıklamada sürücülerin kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamalarını istedi.
İstanbul-Ankara arasındaki TEM otoyolu ile birlikte devlet karayolunun da tüm araç trafiğine kapatılması sonrası saat 17.00'den itibaren ekipler bölgeye intikal ederek kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Yolda mahsur kalan vatandaşların bir kısmı tesislere geçerek bekletilirken, araçlarında beklemek isteyen vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı. Sabaha kadar süren kar temizleme çalışmaları sonrası saat 06.00'dan itibaren İstanbul ile ankara arasındaki D-100 Devlet Yolu ile TEM Otoyolu her iki yönlü araç trafiğine açıldı.
VALİLİKTEN KAR LASTİĞİ UYARISI
Sabaha kadar bölgede olan ve çalışmaları yakından takip eden Düzce Valisi Cevdet Atay ise saat 06.00’da D-100 karayolunun Darıyeri mevkisinde yollarına devam eden vatandaşları, el sallayarak uğurladı. Vali Atay, yaptığı açıklamada sürücülerin kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamalarını istedi.