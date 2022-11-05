GÜNDEM
05 Kasım 2022 - 15:53

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvurusu yapanlar! Bakan Kurum kura tarihini açıkladı

TOKİ kura çekim tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ilk kura tarihini duyurdu. İşte TOKİ kura tarihleri.

GÜNDEM
05 Kasım 2022 - 15:53
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İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvurusu yapanlar! Bakan Kurum kura tarihini açıkladı


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 bin sosyal konut projesinde sona yaklaşılıyor. 31 Ekim itibarıyla başvuru süreci tamamlandı. Projeye geçerli toplam 5 milyonun üzerinde başvuru alındı. Şimdi ise gözler özellikle büyükşehirlerdeki kura çekimine çevrildi. Milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekim tarihlerini merakla bekliyor. İşte TOKİ kura tarihlerine ilişkin son gelişmeler.

TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekim tarihleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, daha önce yaptığı açıklamada proje kapsamındaki konutlar için kuraların 31 Ekim’den sonraki ilk hafta başlayacağını ifade etmişti. Kura tarihlerine ilişkin Ömer Bulut’tan net bir tarih gelmedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dakikalar önce yaptığı açıklamada TOKİ kura çekiminin 7 Kasım 2022 itibarıyla Şırnak ve Ardahan illerinde başlayacağını duyurdu. Kura çekimi ilk olarak Şırnak ve Ardahan illerinde yapılacak ve ilerleyen süreçte başvuru yoğunluğuna göre diğer illere geçilecek.

7 Kasım 2022 itibarıyla başlayan TOKİ kura çekimi, Mart 2023’e kadar devam edecek. Yoğun bir sayıda başvuru alındığı için kura tarihleri de bir hayli uzuyor.

Bakan Kurum’dan gelen kura tarihi müjdesinden sonra vatandaşlar heyecanla kendi illerinde kuraların ne zaman çekileceğini bekliyor. İlerleyen günlerde diğer iller için de kura duyurusu yapılması bekleniyor.

TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir?

İlk Evim İlk İş yerim projesi kapsamında TOKİ konut başvurusu yapan vatandaşlar, kendi illerinde kura çekimi gerçekleştirildiğinde e-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ev sahibi olup olmayacaklarını öğrenecekler. Aynı zamanda TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de kura başvuru listesi yayınlanıyor.

TOKİ arsa başvuruları bitti mi?

TOKİ arsa başvurularının 7 Kasım Pazartesi günü sona ermesi bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrasında başvuru tarihi 15 Kasım’a kadar uzatıldı. Projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru bedelleri ile birlikte 15 Kasım’a kadar başvurularını tamamlayabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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