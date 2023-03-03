İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli için hava durumu değerlendirmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmede, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi önemli şehirlerde hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya ve Afyonkarahisar çevresinde yağışların görüleceği bildirildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlarla karışık kar yağışı beklendiği açıklandı.
Meteorolojik veriler, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanacak hava durumu değişikliklerini bildirdi. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan, bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmak gerekmektedir. Özellikle sabahın erken ve gecenin geç saatlerinde ülke çoğunluğunda pus ve sis beklenmekteyken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak hatta mevsim normallerinin üzerinde ilerleyecektir. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yer yer pus ve sis beklentisi olan bölgelerin yanı sıra bazı bölgelerde hafif sağanak yağışlar olabilir.