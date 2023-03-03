İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı yapıldı!













MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

DOĞU ANADOLU

KARADENİZ

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli için hava durumu değerlendirmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmede, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi önemli şehirlerde hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya ve Afyonkarahisar çevresinde yağışların görüleceği bildirildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlarla karışık kar yağışı beklendiği açıklandı.Meteorolojik veriler, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanacak hava durumu değişikliklerini bildirdi. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan, bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmak gerekmektedir. Özellikle sabahın erken ve gecenin geç saatlerinde ülke çoğunluğunda pus ve sis beklenmekteyken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak hatta mevsim normallerinin üzerinde ilerleyecektir. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yer yer pus ve sis beklentisi olan bölgelerin yanı sıra bazı bölgelerde hafif sağanak yağışlar olabilir.Marmara'da sıcaklıklar 10 derece seyrinde ilerleyecek. Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.Ege Bölgesi!nde sıcaklıkların 19 derece civarında seyretmesi beklenirken sabahın erken saatleri ile gecenin ilerleyen saatlerinde sis olması öngörülüyor. Özellikle Afyonkarahisar ve Kütahya çevresindekiler uyarıldı.Bölgede sıcaklıkların 23 derece civarında olması öngörülürken az bulutlu olması bekleniyor.İç Anadolu bölgesinin kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışları bekleniyor. Ankara 19°C, Konya 21°C, Sivas 16°C derece.Doğu Anadolu'nun kuzey yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.Batı Karadeniz bölgesinde, bölge genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklentisiyle parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis yaşanabilir. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlı bir hava beklenirken sabah ve gece vakitlerinde pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sıcaklıklar 9°C ila 17°C arasında değişecektir.Sıcaklıkların 22°C ila 25°C civarında olması beklenirken az bulutlu, kuzey bölgesinin bazı bölgelerinde ise çok bulutlu geçeceği öngörülmektedir. Sabahın erken saatleri ve gecenin ilerleyen saatlerinde pus ve sis olabilir.