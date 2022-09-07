TEKNOLOJİ
07 Eylül 2022 - 10:43

İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022'de Türkiye 3.sü oldu

Türkiye'de tarım alanında önemli ekonomik değer üreten Samsun'da gerçekleşen TEKNOFEST 2022'de SMARTECH Takım Kaptanı İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ArelPOTKAM Malzeme Teknolojileri Uzmanı Erdi Buluş Türkiye 3.sü oldu.

TEKNOLOJİ
07 Eylül 2022 - 10:43
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İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu


Bireylerin ve takımların teknoloji kullanarak tarımdaki problemlere yönelik çözümler oluşturmasını amaçlayan yarışmada SMARTECH takım kaptanı İstanbul Arel Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi ve ArelPOTKAM Malzeme Teknolojileri Uzmanı Erdi Buluş, “Yenilikçi Dokusuz Yüzeylerle Yeni Nesil ve Sürdürülebilir Bitki Islahı Malzemelerinin Geliştirimesi” projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nın gerçekleşen TEKNOFEST 2022 Tarım Teknolojileri Yarışmasında 2 yıldır gerçekleşen TEKNOFEST Tarım Teknolojileri ve bir yıldır düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmalarında 107 ülkeden 600 bin yarışmacı yer aldı. Üniversitenin SMARTECH takım üyeleri Öğr. Gör. Erdi Buluş, Gülseren Sakarya Buluş, Ferdi Buluş, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Sivri ve Doç. Dr. Mehmet Akkaş yarıştı. Ordu, Rize ve Samsun'da gerçekleşen yarışmada nanoteknoloji temelli projeleri ile üniversite ve üzeri her iki kategoride derece yaparak başarı ele geçirdi.



Yerli ve milli cihazlarla bitki ıslahında verim artacak
"Yenilikçi ve Dokusuz Yüzeyler ile Yeni Nesil ve Sürdürülebilir Bitki Islahı Malzemelerinin Geliştirilmesi'' isimli projesiyle yarışan Öğr. Gör. Ve Takım Kaptanı Erdi Buluş “Projemizde yerli ve milli cihaz üretimi gerçekleştirerek bitki ıslahında verimi arttıracak, bitkinin mikro iklimindeki ısıl düzenleme sağlayacak ve bitkiyi yağmur, rüzgâr ve kuş saldırıları gibi dış etkilerden koruyabilecek geri dönüşümlü polimerlerden üretilmiş sürdürülebilir dokusuz yüzey malzemeleri geliştirdik. İklim değişikliği, yağmurun düzensiz yağmasına, bölgelerin toprak yapısına ve kalitesine olumsuz etkilerini olmakta. Bundan sonra seralardaki üretim şekli topraksız tarıma doğru yöneltecektir. Bitkilerin rafların içindeki saksılarda sadece köklerinin olduğu, meyvelerinin ise ince, sık dokulu, yüksekte, üzüm bağlarındaki gibi yere değmeyecek şekilde, alt ve üstü bu fileler ile kaplanmış ve ürettiğimiz filelerin üzerine konulduğu gözlemledik. Toprağa değmediği için, meyveler sebzeler nemlenip çürümüyorlar ve az toprakla ve hava alabilecek sık dokulu fileler ile böceklenmeyen üretim oluşturabiliyoruz. Bu sayede suyumuzun bize ve geleceğimiz çocuklarımıza kalmasını amaçladık.”

“Başarımızı derece ile taçlandırdığımız için mutluyuz”
Buluş, “Teknofest 2022'de Üniversitemizi tanıtıcı çok harika bir yarışma süreci gerçekleştirdik. Bakanlarımız, firma temsilcileri ve katılımcılardan büyük ilgi gördük, derece ile de başarımızı taçlandırdığımız için çok mutluyuz, _#0# destekleri için Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara'ya, Rektörümüz Prof. Dr. A. Ercan Gegez'e, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof.Dr. Bahtişen Kavak'a, MYO Yönetimine, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Bölüm Başkanımız Öğr. Gör. Ersin Paşa Kılıç ve Bölüm Hocalarımıza, ArelPOTKAM Merkez Müdürü Doç.Dr. Yeşim Müge Şahin'e, Dr. Öğr. Üyesi Alper Tezcan'a, Uzman Salih Asker'e, Uzman Kibar Aras'a, üniversite yönetimi, çalışanlarına ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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