İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen baskın sonucunda adreste yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal ve 15 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Adreste yakalanan 2 şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.