İstanbul Bağcılar’daki binada patlama meydana geldi

İstanbul Bağcılar’daki bir apartmanda patlama meydana geldi. Barbaros Mahallesi 203. Sokak’ta bulunan üç katlı binanın üst katında gerçekleştiği öğrenilen patlamanın neden kaynaklı olarak çıktığı bilinmiyor.

Patlamanın ardından bina yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlama sokakta büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Patlama nedeniyle hasar alan binanın ön cephesinden kopan bazı parçalar caddeye düştü. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. yangın kontrol altına alınırken patlamanın nedeni araştırılıyor.