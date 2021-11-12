İstanbul Bahçelievler’de D-100 karayolu üzerinde zincirleme kaza! Trafik durdu

İstanbul Bahçelievler’de zincirleme kaza meydana geldi. D-100 kara yolu Bahçelievler mevkiinden Küçükçekmece yönündeki yol üzerinde saat 13:00 sularında üç araç birbirine girdi. Bulgaristan Konsolosluğu’na ait olduğu öğrenilen araçların karıştığı kaza nedeniyle arkadan gelen araçlar yavaşladı.
Kazayı fark etmeyip arkadan gelen 4 araçta birbirine girdi. Feci kazada bazı araçlar metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada araçlardaki bazı kişiler hafif şekilde yaralanırken, ciddi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolu üzerinde uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden açıldı.