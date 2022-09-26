İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..













Soruşturma başlatıldı!

20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, İstanbul'un Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde korkunç vahşetin kurbanı oldu. Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen Otistik Mehmet Eres'e halası Emel Şen tarafından bakılıyordu. Hala Emel Şen, Mehmet'i beş yıl önce Büyükçekmece'de özel bir bakımevine yerleştirdi. Ancak geçen Temmuz ayında otizmli genç bir adam, daha iyi bakılması için verildiği bakımevinde aldığı darplar ve dayaklar sonucu öldü.Ölüm belgesi, bunun "normal bir ölüm" olduğunu söyledi, bu yüzden aile başlangıçta kaygısızdı. Ancak bir süre sonra aileye ihbar telefonu geldi. Mehmet'in ölümünün şüpheli bir ölüm olduğunu söyleyen kişi, "Saat 1 ile 3 arasını mutlaka araştırın" diye konuştu.Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 23 Temmuz gecesi bir huzurevinde meydana gelen vahşet güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.Anlık olarak kamera görüntülerine yansıyan olayda, huzurevi personelinin Mehmet Eres'in ellerini ve ayaklarını 'durmadığını' iddia ederek bir sandalyeye bağladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca görevlinin darp ettiği Mehmet'i boğazından sıktığı ve sandalye ile birlikte yere düşen genci sürükleyerek yatağına götürdüğü fark ediliyor.Bu ürkütücü anlarda kurumun iki yetkilisinin, otistik gencin üzerine oturdukları ve Mehmet Eres'i nefes alamaz duruma getirdiklerinin açıkça görüldüğü görüntülerde daha sonrasında merkeze bir ambulans geldiği ve gence ilk müdahalenin yapıldığı da görülüyor. Görüntülerde ayrıca merkezde bakılan başka bir gencin de, ellerinin arkasına bağlı ipler ve çarşaflarla etrafta dolaştığı anlaşılıyor.Ayazar Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Erez'in mezarı otopsi için açılırken, şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir dava açıldı. Adli otopsinin, vahşetin izlerini ortaya çıkarması beklenirken 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in ölüm görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.