GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 12:29

İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..

Gelen son dakika bilgisine göre, otizmli 20 yaşındaki Mehmet Eres, İstanbul'da özel bir bakımevinde görevliler tarafından dövülüp yerlerde sürüklenerek ve üzerine oturtulduktan sonra öldü. Vahşi anların kamera görüntüleri ortaya çıkınca vahşet gün yüzüne çıktı.

GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 12:29
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İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..


20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, İstanbul'un Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde korkunç vahşetin kurbanı oldu. Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen Otistik Mehmet Eres'e halası Emel Şen tarafından bakılıyordu. Hala Emel Şen, Mehmet'i beş yıl önce Büyükçekmece'de özel bir bakımevine yerleştirdi. Ancak geçen Temmuz ayında otizmli genç bir adam, daha iyi bakılması için verildiği bakımevinde aldığı darplar ve dayaklar sonucu öldü.

İstanbul bakımevinde otistik genç öldürüldü



Ölüm belgesi, bunun "normal bir ölüm" olduğunu söyledi, bu yüzden aile başlangıçta kaygısızdı. Ancak bir süre sonra aileye ihbar telefonu geldi. Mehmet'in ölümünün şüpheli bir ölüm olduğunu söyleyen kişi, "Saat 1 ile 3 arasını mutlaka araştırın" diye konuştu.

Soruşturma başlatıldı!

Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 23 Temmuz gecesi bir huzurevinde meydana gelen vahşet güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

İstanbul bakımevinde otistik genç öldürüldü

Anlık olarak kamera görüntülerine yansıyan olayda, huzurevi personelinin Mehmet Eres'in ellerini ve ayaklarını 'durmadığını' iddia ederek bir sandalyeye bağladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca görevlinin darp ettiği Mehmet'i boğazından sıktığı ve sandalye ile birlikte yere düşen genci sürükleyerek yatağına götürdüğü fark ediliyor.

İstanbul bakımevinde otistik genç öldürüldü

Bu ürkütücü anlarda kurumun iki yetkilisinin, otistik gencin üzerine oturdukları ve Mehmet Eres'i nefes alamaz duruma getirdiklerinin açıkça görüldüğü görüntülerde daha sonrasında merkeze bir ambulans geldiği ve gence ilk müdahalenin yapıldığı da görülüyor. Görüntülerde ayrıca merkezde bakılan başka bir gencin de, ellerinin arkasına bağlı ipler ve çarşaflarla etrafta dolaştığı anlaşılıyor.

İstanbul bakımevinde otistik genç öldürüldü

Ayazar Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Erez'in mezarı otopsi için açılırken, şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir dava açıldı. Adli otopsinin, vahşetin izlerini ortaya çıkarması beklenirken 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in ölüm görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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