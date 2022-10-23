Kim Kimdir
23 Ekim 2022 - 22:54

İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu. Baronun ilk kadın Başkanı olan Filiz Saraç kimdir sorusunun yanıtı haberimizde.

Kim Kimdir
23 Ekim 2022 - 22:54
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İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen kurul ile seçildi. Kurul sonucunda Filiz Saraç İstanbul Baro Başkanı seçildi. Bu gelişmenin ardından Filiz Saraçhane biyografisini ilişkin detaylar arastirilmaya başlandı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç kimdir?

İstanbul Barosunun ilk kadın Başkanı Filiz Saraç seçildi. 9 adayın yarıştığı oylamanın galibi olan Filiz Saraç, 144 yıllık geleneği bozdu.

İstanbul Barosu tarihinin ilk kadın Başkanı olan Filiz Saraç, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını kamu hukuku alanında yapmış, tez çalışmasını "Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri" üzerine yazmıştır. 

Ingiltere'de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamlaması ardından 1996 yılında İstanbul Barosu'nun yönetim kuruluna seçilmiştir. Sonrasında ise Avukat Kani Ekşioğlu, avukat Burçin Aybay ve avukat Nuran Atahan ile birlikte yönetim kurulundan istifa etmiş, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun kurucu üyelerinden biri olmuştur. 

2004 - 2006 yılları arasında İstanbul Barosu Başkanı yardımcılığı yapmıştır. 2006 yılından beri Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli projelere dahil olmuş ve Türkiye Barolar Birliği CMK komisyon başkanlığı görevi yapmıştır. 

İstanbul Barosunda farklı görevlerde yer alan Filiz Saraç, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kurulda 9 adayı geride bırakarak İstanbul Barosu'nun ilk kadın Başkanı olarak tarihe geçti.

23 bin 918 oyun kullanıldığı seçimde oyların 7 bin 101'ini alan Filiz Saraç, yüzde 29,69'luk oy oranına sahip olarak kazanan isim oldu.

İstanbul Barosu Başkanı seçildikten sonra konuşma yapan Filiz Saraç, bu onuru yaşamasına sebep olan tüm meslektaşlarına teşekkürlerini ileterek, 144 yıllık baronun ilk kadın Başkanı olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Baro Başkanı Filiz Saraç, son olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk 'e teşekkür ederek bu kazanımını ona borçlu olduğunun altını çizdi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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