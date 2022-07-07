İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde çok iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Mall of İstanbul alışveriş merkezinde meydana gelen olayda iddialara göre, kadınların kullandığı tuvalete giren Suriyeli bir erkek, tuvalet kabinine gizlice girerek yan kabindeki bir kadının görüntüsünü çekerken yakalandı. Nuray K., yan kabinde birisinin çektiğini fark etti ve çığlık atmaya başladı. O sırada kabinden çıkan Suriyeli erkek, tuvalette bulunan diğer kadınları iterek oradan kaçmaya çalıştı.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:19
İstanbul Başakşehir'de AVM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan taciz olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadınlar tuvaletine girerek yan kabindeki kadını görüntülemek isteyen Suriyeli erkek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:19