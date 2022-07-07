GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:19

İstanbul Başakşehir'de AVM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan taciz olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadınlar tuvaletine girerek yan kabindeki kadını görüntülemek isteyen Suriyeli erkek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:19
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İstanbul Başakşehir'de AVM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı


İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde çok iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Mall of İstanbul alışveriş merkezinde meydana gelen olayda iddialara göre, kadınların kullandığı tuvalete giren Suriyeli bir erkek, tuvalet kabinine gizlice girerek yan kabindeki bir kadının görüntüsünü çekerken yakalandı.

Nuray K., yan kabinde birisinin çektiğini fark etti ve çığlık atmaya başladı. O sırada kabinden çıkan Suriyeli erkek, tuvalette bulunan diğer kadınları iterek oradan kaçmaya çalıştı.



VM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı

Şüpheli güvenlik görevlilerince yakalandı!

Şüpheli şahıs alışveriş merkezinden kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yaka paça tutuldu. Güvenlik görevlilerinin ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Suriye uyruklu olduğu anlaşılan Başar Alsaleh'i güvenlik görevlerinden alarak gözaltına aldı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayın hemen ardından önce polise daha sonra savcılığa giden Nuray K. Suriye uyruklu Başar Alsaleh'den şikayetçi oldu. Nuray K. daha sonra başına gelenleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Şüphelinin güvenlik görevlilerince yakalandığı esnada şahsın cep telefonunu aldığını ve onu kırdığını söyleyen Nuray K. paylaşımında şahısın telefonunda kim bilir kimlerin görüntülerinin olduğunu belirterek serbest kaldığı sürece bu görüntüleri çekmeye devam edeceğini söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra polis sorgusundan geçen Suriyeli Alsaleh, sorgusu tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Alsaleh’in polise verdiği ifadesinde kadınların kullandığı tuvalete yanlışlıkla girdiğini, kadının videosunu çektiğini söylediği ve yakalanınca da videonun bulunmamasının üzerine telefonunu kırdığını söylediği öğrenildi. Tacizci Suriyeli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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