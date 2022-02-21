GÜNDEM
21 Şubat 2022 - 14:32

İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış uyarısı: Günlerce sürecek!

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu tahminlerinde salı gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir gibi bir çok ilde sağanak yapışlar görülecek. Turdun bir çok ilinde etkili olacak olan sağanak yağışlar ise günlerce sürecek.

GÜNDEM
21 Şubat 2022 - 14:32
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İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış uyarısı: Günlerce sürecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir çok il için günlerce sürecek sağanak yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre hafta içi yurt genelinde sağanak yağmurların beklenildiği belirtilirken yurdun doğusunda kalan bazı yerlerde ise cuma gününe kadar kar yağışının beklenildiği bildirildi.








5 günlük hava tahmin raporlarına göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney bölgesi ve Kıyı Ege bölgesi, Akdeniz, Batı Karadeniz bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Konya, Karaman, Balıkesir, Bursa, Kayseri, Yozgat, Çankırı, Kilis, Adıyaman Sivas, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı hava etkili olacak.



Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı olacağı Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda kalan yerlerin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği belirtilirken iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenildiği aktarıldı.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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