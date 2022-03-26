İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemi Mayın benzeri bir cisim tespit edildiğini duyurdu.İkinci mayın paniği yaşanırken daha önce tespit edilen ilk mayın olay yerine intikal eden Sualtı Savunma Timleri (SAS) mayın benzeri cismi etkisiz hale getirmişti. Olayın akşamında ikinci ihbarda Sarıyer açıklarından geldi.
Sarıyer-Garipçe açıklarında görülen mayına benzer cisim ihbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.
İDDİALAR YALANLANDI
Öte yandan paniğe sebep olan olayda güvenlik kaynakları tarafından yapılan son açıklamada ise, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
RUS VE UKRAYNA MAKAMLARI İLE GÖRÜŞME YAPILDI
İlk bulunan mayın sonrasında ilk açıklama sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılırken konuya ilişkin "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasında bulunmuştu.
Sarıyer-Garipçe açıklarında görülen mayına benzer cisim ihbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.
İDDİALAR YALANLANDI
Öte yandan paniğe sebep olan olayda güvenlik kaynakları tarafından yapılan son açıklamada ise, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
RUS VE UKRAYNA MAKAMLARI İLE GÖRÜŞME YAPILDI
İlk bulunan mayın sonrasında ilk açıklama sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılırken konuya ilişkin "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasında bulunmuştu.