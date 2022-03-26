GÜNDEM
26 Mart 2022 - 22:56

İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. 2. mayın paniği yaşanırken ihbar üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

GÜNDEM
26 Mart 2022 - 22:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemi Mayın benzeri bir cisim tespit edildiğini duyurdu.İkinci mayın paniği yaşanırken daha önce tespit edilen ilk mayın olay yerine intikal eden Sualtı Savunma Timleri (SAS) mayın benzeri cismi etkisiz hale getirmişti. Olayın akşamında ikinci ihbarda Sarıyer açıklarından geldi.



Sarıyer-Garipçe açıklarında görülen mayına benzer cisim ihbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.



İDDİALAR YALANLANDI
Öte yandan paniğe sebep olan olayda güvenlik kaynakları tarafından yapılan son açıklamada ise, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
RUS VE UKRAYNA MAKAMLARI İLE GÖRÜŞME YAPILDI
İlk bulunan mayın sonrasında ilk açıklama sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılırken konuya ilişkin "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasında bulunmuştu.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Pandemide son durum açıklandı
Pandemide son durum açıklandı
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Son Haberler
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Pandemide son durum açıklandı
Pandemide son durum açıklandı
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
24 Mart vaka sayıları açıklandı
24 Mart vaka sayıları açıklandı
Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı
Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı