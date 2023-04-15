









EKREM İMAMOĞLU'NDAN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE







İstanbul Büyükşehir Belediyesi evlenecek gençlere müjdeyi verdi! Ekrem İmamoğlu duyurdu: Şartları sağlayanlara 7 bin TL belediye yardımı geliyor! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni evleneceklere müjdeler! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni evlenecek çiftler için 7 bin TL'lik yardımda bulunacağını açıkladı. İmamoğlu'nun açıklamasında, "2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak bizleri çok mutlu edecek." diye paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki evlilik yardımının detayları nelerdir? Koşulları nelerdir? Nasıl başvuruda bulunulabilir? Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabı üzerinden yeni evlenecek çiftler için müjdeli haberi duyuruldu. Bir kerelik olmak üzere yeni evli çiftler için 7 bin TL yardım ödemesinde bulunacağını söyledi. Yardım ödemesinin detaylarını paylaşan İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Kısa sürede TT listesine giren İmamoğlu'nun açıklamaları ses getirdi. "7 bin TL vereceğiz" diye açıklamada bulunan İmamoğlu, aynı zamanda bir videoda yayınladı. İşte diğer ayrıntılar...Yayınladığı videoda: "Sevgili hemşerilerim, ekonomik olarak zor zamanlarda geçiriyoruz. İstanbul ilinde geçim mücadelesinin her geçen gün daha zorlaştığı ve arttığı bilinmektedir. Bu durumun yarattığı olumsuz etkiye vakıf olduklarını ve bu olumsuz etkiden kurtulmak için projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Size güzel bir haberimiz var. İBB olarak evlilik destek projesini başlatmış bulunuyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek çiftler için 10 bin üzerinde çifte tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak hepimizi çok mutlu edecek. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile hep birlikte aşacağız. Birlikte başaracağız." diye açıklamalarda bulundu.