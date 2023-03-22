İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dev hizmet! Binanız depreme dayanıklı mı bir tıkla öğrenin: Binlerce lira vermeye gerek yok!







İSTANBUL DEPREM DAYANIKLILIĞI SORGULAMA







İstanbullu vatandaş yaşanabilecek olası depreme karşı panik içinde deprem kontrollerini yaptırmaya başladı. Peki İBB tarafından geliştirilen deprem hasar kontrolü uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yaşanan deprem felaketi sonrasında olası bir deprem yaşanması ihtimaline karşı İstanbullu vatandaşlar oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek için çalışmalarına başladı. Yapılan tespitlere göre deprem hasar tahmini için geliştirilen uygulama indirmeleri 15 katına yükseldi. ABD'de FEMA olarak bilinen kurum tarafından yapılan tahminlere göre binaların depreme dayanıklılığı ve görebilecekleri zararlar ile ilgili tahminlerin bulunduğu bir tahmin raporu ortaya çıkarılıyor. Harita ile ilişkili olarak çalışan uygulamada konum, bina katı, bina yaşı gibi bilgiler alınarak tahminler ortaya çıkıyor. İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ve BİMTAŞ benzeri bir uygulama geliştirerek İstanbullu vatandaşa sundu.Yapılan açıklamalara göre vatandaşın bina yapım türünü, bina yaşını ve binanın yapılış tarihini bilmesi gerekiyor. Uygulama yapılırken ilk amaç insanların farkındalığını güçlendirmek olarak açıklandı. Düşey düzensizlik, yatay düzensizlik, plan düzensizliği gibi kavramlar da uygulama içinde insanlara sunuluyor. Eğer binada kolon kesildiyse, zemin katta perde ya da bölme duvar varsa, düşey düzensizlik varsa, bina girintili çıkıntılıysa uygulama tarafından bir rapor ortaya çıkıyor. Uygulama istenen bilgiler ve değerlendirmeler sonrasında 0-4 arasında bir puan oluşturuyor. 2 ve altında olan binalar riskli olarak kabul ediliyor. 2 ve üstündeki puanlar ise daha az risk olduğunu ifade ediyor. Bu puanlar ABD FEMA tarafından yapılmış algoritmaya göre hesaplanıyor ve en önemli iki etken zemin ve bina olarak biliniyor. Zemin verisi uygulama tarafından sunuluyor ve bina bilgilerini vatandaşın girmesi gerekiyor. Uygulama Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor. Sisteme kayıt olunduktan sonra adres bilgisi haritadan seçiliyor. Bina bilgileri, bina tipi gibi bilgiler girildikten sonra ücretsiz rapor mail olarak vatandaşa gönderiliyor. Uygulamada 0-4 arasında sunulan puan düşük çıkar ve riskli ilan edilirse kişinin daha iyi kontrollerde bulunması gerekiyor. Çünkü uygulamanın ortaya çıkardığı raporun resmi bir geçerliliği bulunmuyor.