









RAMAZAN PİDESİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU







İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden flaş Ramazan pidesi kararı! Artık bu fiyata satılacak: Vatandaş bayram edecek! Ramazan ayına sayılı günler kala ramazan pidesinin fiyatının ne kadar olacağı belli oldu. Ramazanın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ramazan pidesinin fiyatları 300 gram 10 TL olarak açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çekici bir paylaşım geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Ekmek Ramazan pidesinin fiyatını 5 TL olarak belirtti. İşte diğer detaylar...Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Türk mutfağının vazgeçilmezi, ramazan aylarında çok sık tüketilen ramazan pidesi her sofrada bulunuyor. Ancak son zamanlarda ekmek fiyatlarında yaşanan zamlar neticesinde vatandaş oldukça tedirgindi. Neyse ki korkulan olmadı. Pide fiyatları açıklandı.Ramazana çok az bir zaman kalmışken ramazan pidesinin fiyatları da merak ediliyordu. Ramazan pidesinin fiyatı 300 gramı 10 TL olarak belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından flash bir paylaşım yapıldı. İBB Halk ekmeğin Ramazan pidesinin fiyatını 5 TL olarak saptadı. İşte diğer ayrıntılar...Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkan Halil İbrahim Balcı, ramazan pide fiyatları hakkında bilgi verdi. Halil İbrahim Balcı, Yurdun her yerinde 300 gr. ramazan pidesinin fiyatının 10 TL olacağını belirtti. Balcı'nın bu açıklamasından sonra da İBB Başkanı İmamoğlu Halk Ekmeğin fiyatlarını duyurdu.Vatandaş bayramı yaşayacak! Ramazan ayına az bir zaman kala ramazan pidesinin ne kadar olacağı açıklandı. Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ramazan pidesinin fiyatları 300 gramı 10 TL olarak belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi. İBB Halk Ekmek Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak belirlendi. İmamoğlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinde yaşanan bu fiyat haberi vatandaşı memnun etti.