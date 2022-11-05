YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Yardımı nedir, başvurular nereden yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Yardımı başvuru şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında oruç tutan ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor. Belediye, bu mübarek ayı ibadetle geçiren ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yemekten kırtasiyeye kadar birçok yardım yapıyor. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ramazan kolisi yardımına nereden ve nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizde...

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:55
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Yardımı nedir, başvurular nereden yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Yardımı başvuru şartları


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Ramazan kolisi yardımından faydalanmak isteyenlerin, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yardım başvurusu yapması gerekiyor.

Ancak internet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunmayan vatandaşlar için bir başka yol daha vardır. Bu da belediye hizmet binasına giderek yüz yüze başvuruda bulunmaktır.

İBB RAMAZAN KOLİSİ YARDIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Başvurularda en fazla dikkat edilmesi gereken, başvuru sırasında net olarak "Ramazan kolisi yardımı" talep ettiğinizi belirtmenizdir. Bunu belirtmediğinizde almak istediğiniz yardım sosyal yardım olarak kayıt edilir. Sosyal yardım işlemleri ramazan kolisi işlemlerine göre daha uzun sürdüğünden yardım esnasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

İBB RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Başvuru için belediyenin resmi internet sitesinden hizmetler bölümüne geçin. Burada "e-belediye hizmetleri" seçeneğini tıklayın. Ardından "beyaz masa" alanına giriş yaptıktan sonra alt kısımda "sosyal yardım başvurusu" seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

İBB RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURU MERKEZLERİ

Söz konusu yardıma yüz yüze başvuruda bulunmak için iki seçenek vardır. Bunların birincisi ALO 153 Beyaz Masa hattına başvurmaktır. Bir diğer seçenek de belediye hizmet binasına gitmektir. Belediyenin açık adresi şöyledir; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL dur. Telefon numarası ise +90 (212) 455 1300dir.

İBB BAKIRKÖY HİZMET BİNASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon : +90 (212) 449 4000

İBB KASIMPAŞA HİZMET BİNASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No : 1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon : +90 (212) 449 4000

İBB KARTAL HİZMET BİNASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cevizli Mahallesi, Cevizli Caddesi, D-100 Güney Yan Yol Üzeri, No: 33 34870 Kartal / İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 449 4000

 ibb ramazan kolisi

İBB RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

- Başvuru formu

- Sahip olan kişiler için yoksulluk belgesi

- Adrese dayalı aile beyanı

- Maaş ya da hanenin aylık gelirini gösteren belge

İBB RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Hanede kişi başı geliri açlık sınırının altın olan kişiler belediyenin yardımından faydalanabiliyor.

İBB HANGİ ALANLARDA SOSYAL YARDIM YAPIYOR?

Belediye tarafından yapılan sosyal yardımlar şunlardır; İstanbulkart, eşya yardımı, tersine göç yardımı, İstanbul halk süt yardımı, İstanbul halk ekmek yardımı, fatura, aile desteği, anne ve bebek desteği, eğitim ve tablet desteği, yeni doğan bebek desteği gibi yardımlar yapmaktadır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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