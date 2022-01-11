GÜNDEM
11 Ocak 2022 - 13:36

İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..

İSKİ tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında yarın saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında İstanbul'un 4 ilçesine su verilmeyeceği bildirildi. 11 saat süreli su alamayacak olan ilçe ve mahalleler de listelendi.

GÜNDEM
11 Ocak 2022 - 13:36
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İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmeleri (İSKİ) 12 Ocak 2022 tarihinde sabah saat 09.00 ile 20.00 arasında Esenler, Eyüpsultan,  Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da 11 saat süreli bir su kesintisi yapılacağını duyurdu.




İSKİ'den yapılan açıklamada münzevi terfi merkezi çıkışı ile isale hatlarında yapılacak olan bakım ve onarım işlemleri nedeniyle sabah 09.00 ila 20.00 saatleri arasında 4 ilçe ve bazı mahallelere su verilmeyeceği aktarıldı. 





Su kesintisi yaşayacak olan ilçe ve mahalleler ise şöyle sıralandı:

* Eyüpsultan Rami Yeni, İslambey, Düğmeciler ve Topçular Mahallelleri,

* Bayrampaşa Kartaltepe, İsmetpaşa, Yenidoğan, Muratpaşa, Yıldırım, Orta, Altıntepsi, Terazidere,  Vatan, Kocatepe Mahalleleri,

* Esenler  Çiftehavuzlar, Birlik,  Nene Hatun, Menderes, Yavuz Selim,  Namık Kemal, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak,  Mimar Sinan, Davutpaşa Mahalleleri.

* Gaziosmanpaşa Gençosman, Güngören, Merkez Mahallesi ile Sanayi Mahalleleri..

 
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