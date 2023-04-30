İstanbul'da GaziosmanPaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 yaşındaki B.C.G.'ye "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürüttü ve iddianame hazırladı. Hzırlanan iddianame Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi'ne iletilirken mahkeme suçlamaları kabul etti ve küçük çocuk hakkında dava açtı. Savcı Bilal Korkmaz'ın iddianamesi, WhatsApp grubunda söyledikleri nedeniyle B.C.G. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirildi. İfadesi kayda alınan BCG'nin WhatsApp grubundaki yazışmalarında "Şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk'ü seven idam edilecek. Şeriata karşı çıkanlara bu ülkede yer yok" gibi ifadeler kullanarak, kendisinin küfürlü bir konuşma yapmadığını söyledi.
GÜNDEM
30 Nisan 2023 - 15:17
İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dava açıldı!
İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuk, bir Whatsapp grubunda bulunan yazışmaları gerekçe gösterildi ve cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlandı. Cumhuriyet savcısı, çocuğun cezalandırılmasını talep etti.
GÜNDEM
30 Nisan 2023 - 15:17