GÜNDEM
30 Nisan 2023 - 15:17

İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dava açıldı!

İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuk, bir Whatsapp grubunda bulunan yazışmaları gerekçe gösterildi ve cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlandı. Cumhuriyet savcısı, çocuğun cezalandırılmasını talep etti.

GÜNDEM
30 Nisan 2023 - 15:17
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İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dava açıldı!


İstanbul'da GaziosmanPaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 yaşındaki B.C.G.'ye "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürüttü ve iddianame hazırladı. Hzırlanan iddianame Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi'ne iletilirken mahkeme suçlamaları kabul etti ve küçük çocuk hakkında dava açtı.

Savcı Bilal Korkmaz'ın iddianamesi, WhatsApp grubunda söyledikleri nedeniyle B.C.G. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirildi. İfadesi kayda alınan BCG'nin WhatsApp grubundaki yazışmalarında "Şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk'ü seven idam edilecek. Şeriata karşı çıkanlara bu ülkede yer yok" gibi ifadeler kullanarak, kendisinin küfürlü bir konuşma yapmadığını söyledi.



İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dava açıldı

ADLİ TIP RAPOR HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanına hakaret etmesi yönünde herhangi bir kastı olmadığını söyleyen 13 yaşındaki çocuğun hakkında Adli Tıp’a ayrıca rapor da hazırlatıldı. Hzırlanan raporda, çocuğun döz konusu eylemi hukuki anlam ve aynı zamanda da sonuçlarını algılayarak davranış yönlendirme yeteneği konusunun yeterince gelişen bir durum olduğu kaydedildi. Sacvcılığın hazırladığı iddianamede ise, 13 yaşında olan çocuğun, “Cumhurbaşkanının hem onur ve şeref hem de saygınlığına bir saldırı gerçekleştirdiğini” belirtildi ve çocuğun cezalandırılması talebinde bulunuldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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