GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:13

İstanbul'da 18 yıllık eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor!

İstanbul’da tartışma yaşadığı 18 yıllık eşi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşı veriyor.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:13
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İstanbul’da 18 yıllık eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor!


İstanbul Maltepe'de dün saat 10.30 sıralarında 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Azbay ailesinden gelen çığlıklar komşuları harekete geçirdi. Evden gelen seslerden dolayı durum hemen polise bildirildi.

Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki Hamdi Azbay ve 35 yaşındaki Alev Azbay arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma biranda büyüyerek kavgaya dönüşürken o sırada mutfaktan bıçağı alan Hamdi Azbay, 18 yıllık eşine bıçakla saldırmaya başladı. 2 yerinde bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.



Alev Azbay

Komşuların ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ağır yaralandığı belirlenen yaralı kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırırken polis Hamdi Azbay'ı suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

"Ölüm kalım savaşı veriyor"

Sağlık ekipleri tarafında acil olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Alev Azbay'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken Hamdi Azbay'ın polis sorgusunun devam ettiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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