İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?













İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Ocak tarihinde 12 saat sürecek olan su kesintilerinin yaşanacağı ilçelerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede ise su kesintisinin yaşanacağı programda Avrupa Yakası’nda olan bazı ilçelere bakım ve onarım sebebiyle 12 saat boyunca su verilemeyecek.Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer'İn isale hatlarında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmalarında dolayı bölgeye 4 Ocak tarihinde 12 saat süreli su verilmeyecek. Böylelikle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintileri yaşanacak.Saat 10:00 ila 22:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan su kesintilerinin mahalle listeleri ise ise yine İSKİ'nin resmi internet sitesinde detaylı olarak paylaşıldı.İstiklal, Yenişehir, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacıahmet, Emekyemez, Bereketzade, Arapcami, Müeyyedzade, Hacımimi, Firuzağa, Kuloğlu, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.Türkali, Cihannuma, Vişnezade, Sinanpaşa, Abbasağa, Yıldız.Yayla, Paşa, Harbiye ve Feriköy.