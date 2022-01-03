GÜNDEM
03 Ocak 2022 - 13:00
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 13:17

İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?

İSKİ tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında İstanbul'da bazı ilçelere 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi meydana gelecek. Peki, bakım ve onarım nedeniyle su verilmeyecek olan ilçeler hangileri?

GÜNDEM
03 Ocak 2022 - 13:00
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 13:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Ocak tarihinde 12 saat sürecek olan su kesintilerinin yaşanacağı ilçelerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede ise su kesintisinin yaşanacağı programda Avrupa Yakası’nda olan bazı ilçelere bakım ve onarım sebebiyle 12 saat boyunca su verilemeyecek. 




SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇELER HANGİLERİ?





Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer'İn isale hatlarında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmalarında dolayı bölgeye 4 Ocak tarihinde 12 saat süreli su verilmeyecek. Böylelikle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintileri yaşanacak.

Saat 10:00 ila 22:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan su kesintilerinin mahalle listeleri ise ise yine İSKİ'nin resmi internet sitesinde detaylı olarak paylaşıldı.

Listeye göre:

BEYOĞLU
İstiklal, Yenişehir, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacıahmet,  Emekyemez, Bereketzade, Arapcami, Müeyyedzade, Hacımimi, Firuzağa, Kuloğlu, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.

BEŞİKTAŞ
Türkali, Cihannuma, Vişnezade, Sinanpaşa, Abbasağa, Yıldız.

ŞİŞLİ
Yayla, Paşa, Harbiye ve Feriköy.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda geri geliyor..
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda geri geliyor..
Son Haberler
Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne...
TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!
TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!
Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar...
Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!
Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda geri geliyor..
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda...
Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..
Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..
Marmaray ücretlerine zam geldi! Tam parkur ücreti 12 liraya çıktı..
Marmaray ücretlerine zam geldi! Tam parkur ücreti 12 liraya çıktı..