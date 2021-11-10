İstanbul’da 47 bin 334 sürücüye 35 milyon TL ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir yıl içerisinde denetimlerini arttırmıştı. Ekipler son yıllarda artan kazalar ve trafikte makas atan, tehlikeli araç kullanarak diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada Megakent İstanbul’da son 11 ayda trafikte güvenliği tehlikeye atmak suçlarından toplamda 47 bin 334 kişiye ceza verildiği duyuruldu. Toplamda 35 milyon TL ceza kesildiği öğrenilirken bazı sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.