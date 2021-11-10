YAŞAM
10 Kasım 2021 - 11:53

İstanbul'da 47 bin 334 sürücüye 35 milyon TL ceza kesildi

İstanbul’da Trafik Şube ekipleri denetimlerini arttırıyor. Son dönemde artan trafik kazaları nedeniyle ekipler birçok noktada kontrollere başladı. Son 11 ayda 47 bin 334 sürücüye trafikte tehlikeli araç kullanmak suçundan ceza verildi.

YAŞAM
10 Kasım 2021 - 11:53
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İstanbul’da 47 bin 334 sürücüye 35 milyon TL ceza kesildi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir yıl içerisinde denetimlerini arttırmıştı. Ekipler son yıllarda artan kazalar ve trafikte makas atan, tehlikeli araç kullanarak diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada Megakent İstanbul’da son 11 ayda trafikte güvenliği tehlikeye atmak suçlarından toplamda 47 bin 334 kişiye ceza verildiği duyuruldu. Toplamda 35 milyon TL ceza kesildiği öğrenilirken bazı sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.
Kış aylarının gelmesi ve olası trafik kazaların artacağı ön görüldüğünden İstanbul’da trafik kontrolleri sıkılaştırılacak.

 
# istanbul# trafik denetimi
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