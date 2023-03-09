İstanbul'da 6 hastanenin kapısına kilit vuruluyor!







6 HASTANE HAKKINDA TAHLİYE KARARI







6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan ve 10 ilde büyük yıyım yaratan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hastaneleri yıkmasının ardından dikkatler diğer illerdeki hastanelere çevrildi. Geçen hafta İstanbul'daki çok sayıda hastanenin boşaltılması yönünde bir karar verildiği bildirildi.Çapa, Cerrahpaşa ve Kağıthane'den sonra İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde de bazı hastaneler eklendi. Yeni alınan bir kararla birlikte İstanbul'daki altı hastanenin daha kapılarına kilit vurulacak. Bu kapsamda; Siyami Ersek, Haydarpaşa Numune ve 2. Abdülhamid Han hastanesinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet, Erenköy Fizik ve Üsküdar Devlet hastanesinin taşınacakları bildirildi. Sağlık Bakanı Koca, sadece hastaneler değil tüm sağlık kurumları için ülke çapında harekete geçildiğini belirtirken dün Çapa'nın Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanelerine, Cerrahpaşa'nın ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledileceğini açıkladı.