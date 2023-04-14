İstanbul'da 6 katlı binanın kolonları patladı: Bina sakinleri apar topar tahliye edildi!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çökme riskine karşı apar topar boşaltıldığı öğrenildi. Akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Alpay Caddesi'ndeki 6 katlı 12 daireli apartmanın bodrum katında tabela işi yapan bir dükkanda bulunan kolonlar patlamaya başladı. Kolonların patlaması sonrası site yöneticisi Göksel Korkutata iş yerindeki bir çalışan tarafından haber verildi. Korkutata ile bina sakinleri kısa sürede binadan tahliye edildi.
Olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirilirken polis, binanın çökme ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
"ACİL YIKIM KARARI VERİLDİ"Bina yöneticisi Göksel Korkutata, Sütunlarımız patladığı için aşağıdaki tabelacı aradı. Herkesi aramak için zili çaldım. Apartmandan çıkmak için bağırdım. Ekiplere bilgi verdik. Ekipler geldi, güvenlik bölgesi oluşturuldu. Sütunlar kırılmıştı, yaptığımız ilk toplantıda binanın yıkılması yönünden bir karar alındı. Çünkü bina hafiften eğilmeye başladı. Alt kattaki hırdavatçıyı zar zor kapattık. Oradan eğilmeye başladığını anladık. Sokağa doğru çökebileceğini söylediler" dedi.
1977 yılında ruhsatlı olarak zemin ile altı katlı olarak inşa edilen yapı, etrafı güvenlik çemberine alınmış olup 12 daire ve 5 dükkandan oluşma. Apartmana bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Konaklama imkanı olmayan aileler için ise Bahçelievler şehrinde bulunan otellerde konaklama imkanı sunulacak.