YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:01

İstanbul'da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı

Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet Corvette marka ultra lüks otomobiliyle hareket halinde olan sürücü yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, akü takviyesi yaptı ama oldukça verimli geçiren olamadı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorunu çözülemeyince otomobil, çekiciyle servise götürüldü.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:01
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İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı

Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşırıp kalan sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı ama oldukça verimli geçiren olamadı. Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.

7 milyonluk araç çekiciyle servise götürüldü

Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ama oldukça verimli geçiren olamadı. Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Aracında bir başka sorunun olduğu düşünen sürücü, olayın gerçekleştiği yere bir başka tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici ekiplerinin desteğin ile servise götürüldü. Serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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