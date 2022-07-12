GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 01:24

İstanbul'da ağır bilançoya neden olan sel felaketinde destek ödemeleri başlatıldı

İstanbul'unun pekçok ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, sel baskınlarına neden oldu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere'nin taşması sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Yaşanan sel felaketinin ardından bilançonun ağır olduğu görüldü.

GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 01:24
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İstanbul’da ağır bilançoya neden olan sel felaketinde destek ödemeleri başlatıldı


Yurdun birçok yerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'uda etkisi altına aldı. Birkaç gündür devam eden sağanak yağışlar bazı bölgelerde sele neden oldu. Özellikle Esenyurt'ta bulunan Haramidere'nin taşması, yakınlarında bulunan ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde bilanço ağır oldu



Gün içinde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalara Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğüne bağlı personeller de katılırken 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli başta olmak üzere toplam 71 personel katıldı. İBB'den 348 personel ve 116 araç ile birlikte Esenyurt Belediyesinin 296 personeliyle 60 aracı da çalışmalara destek verdi.

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde bilanço ağır oldu

Sel bilançosu ağır oldu!

Başlatılan çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinde oluşan taşkın suları ve birikinti suların temizlikleri yapılırken, ekipler tüm incelemeleri tamamladı.

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde bilanço ağır oldu

İstanbul Valiliği'ne iletilen inceleme sonrasında AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı selden dolayı zarar gören konutlara 5 bin lira, iş yerlerine de 10 bin lira yardım ödemelerini başlattı.

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde bilanço ağır oldu

Ekipler, Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Yeşilkent ve Pınar mahalleleri ile birlikte 18 mahallede 134 konutun, 15 iş yerinin yanı sıra 3 fabrika, 1 dernek binasının selden zarar gördüğü tespit ettiğini bildirdiler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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