İstanbul’da ağır bilançoya neden olan sel felaketinde destek ödemeleri başlatıldı













Sel bilançosu ağır oldu!

Yurdun birçok yerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'uda etkisi altına aldı. Birkaç gündür devam eden sağanak yağışlar bazı bölgelerde sele neden oldu. Özellikle Esenyurt'ta bulunan Haramidere'nin taşması, yakınlarında bulunan ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.Gün içinde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalara Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğüne bağlı personeller de katılırken 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli başta olmak üzere toplam 71 personel katıldı. İBB'den 348 personel ve 116 araç ile birlikte Esenyurt Belediyesinin 296 personeliyle 60 aracı da çalışmalara destek verdi.Başlatılan çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinde oluşan taşkın suları ve birikinti suların temizlikleri yapılırken, ekipler tüm incelemeleri tamamladı.İstanbul Valiliği'ne iletilen inceleme sonrasında AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı selden dolayı zarar gören konutlara 5 bin lira, iş yerlerine de 10 bin lira yardım ödemelerini başlattı.Ekipler, Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Yeşilkent ve Pınar mahalleleri ile birlikte 18 mahallede 134 konutun, 15 iş yerinin yanı sıra 3 fabrika, 1 dernek binasının selden zarar gördüğü tespit ettiğini bildirdiler.