YAŞAM
11 Aralık 2021 - 22:52
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 23:01

İstanbul'da alacak verecek meselesi kanlı bitti!

İstanbul Bahçelievler'de iki kişi arasındaki alacak verecek kavgası sonucu bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.

YAŞAM
11 Aralık 2021 - 22:52
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 23:01
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İstanbul'da alacak verecek meselesi kanlı bitti!
Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga alacak verecek kavgası İstanbul Bahçelievler'de yaşandı.




Edinilen bilgilere göre İstanbul Bahçelievler'de önceden aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan 2 kişi akşam saatlerinde tartıştı. 



İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve Bekir Karakuş isimli şahıs devir aldığı iş yerinin eski sahibi Ahmet Kaplan'ı yanında taşıdığı silah ile vurdu.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise Kaplan’a müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaplan daha sonra sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
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