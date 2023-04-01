YAŞAM
01 Nisan 2023 - 17:45

İstanbul'da arabasıyla trafiğe çıkacak olanlar dikkat! O tarihte yollar kapatılacak!

İstanbul'da araç kullananlar dikkatli olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bildirdi. Açıklamada, Cumartesi’den Pazar gününe bağlanan gece Arnavutköy TEM Otoyolu Bağlantısı (Eski Edirne Asfalt) geceleri tek yön trafik kapatılacağı belirtildi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
01 Nisan 2023 - 17:45
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İstanbul'da arabasıyla trafiğe çıkacak olanlar dikkat! O tarihte yollar kapatılacak!
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İstanbul'da tır kazasında ağır hasar gören 50. Yıl Baştabya tramvay durağının yaya köprüsü restorasyon çalışması başlıyor. Bu konuda belediye açıklamalarda bulundu. Alıntılanan açıklamalarda, Arnavutköy TEM karayolu bağlantısının 2 Nisan'da tek yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul



Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sultangazi 50. Yıl Başbya tramvay durağı yaya köprüsü 16 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen tır kazasında hasar gördü. İBB Altyapı Projeleri Müdürlüğü proje çalışmalarını güçlendirmeye başladı. Biten proje hayata geçmeden önce aynı üst geçit 15 Mart 2023'te ikinci kez bir kamyonla çarpıştı ve üst geçit ağır hasar gördü.

İstanbul Büyükşehir Polisi (İBB), kaza nedeniyle Baştabya tramvay durağını ulaşıma kapattı. Mevcut yaya köprüsünün kaldırılması ve yenisinin inşa edilmesi için çalışmalar hızla başladı.

CUMARTESİ AKŞAM ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

Bu kapsamda Arnavutköy TEM (Eski Edirne Asfalt) karayolu bağlantısı 2 Nisan 2023 günü saat 00:00 ile 06:00 saatleri arasında tek yönlü trafiğe kapatılacaktır. Mevcut yaya köprüsünü kaldırarak başlayacağız. Yeni viyadüğün inşaatı haziran ayında tamamlanacak.

Bu süre içinde 50. Yıl Baştabya tramvay durağındaki Topkapı-Mescid-i Selam tramvay durağı kullanılamaz. Yayalar ve tramvay yolcuları için trafik, eski Cumhuriyet Mahallesi istasyonundan ve yaklaşmakta olan Hacı Şükrü istasyonundan düzenleniyor. Bu üç istasyonun inşaat bültenleri var. Posterler bastırılır ve bölge sakinlerine dağıtılır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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