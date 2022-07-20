İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı













Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Araplara özel gece kulübü açıldı. Sosyal medyada Araplara özel İstanbul Etiler'de gece kulübü iddiaları gündemde büyük etki yarattı. İstanbul Etilerde bu gece kulübüne iddialara göre sadece Araplar girebiliyor.Ülkemizde son zamanlarda Arapça tabela ve ilanlar sıklıkla yaygınlaşmaya başladı. Araplara özel mekanlar, okullar ve işletmeler açılması gündemde etki yaratmıştı. İstanbul Bağcılar'da Araplara özel okulun açılması herkes tarafından tepkiye yol açtı. Herkesçe tepkiye yol açan Araplara özel gece kulübünün adının da Omni Arabic Nıght Club olduğu ortaya çıktı.