GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 18:39

İstanbul'da arkadaşları tarafından darbedilen 10 yaşındaki çocuk tanınmaz hale geldi!

İstanbul'da 10 yaşında bir ortaokul öğrencisi sınıf arkadaşları tarafından feci şekilde dövüldü. Vücudunda kırıklar olan talihsiz çocuk tedavi altına alındı.

GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 18:39
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İstanbul'da arkadaşları tarafından darbedilen 10 yaşındaki çocuk tanınmaz hale geldi!


3 Kasım Perşembe günü Ataşehir'de bir ortaokulda beden eğitimi dersinde 5. sınıf öğrencisi Ö.M., bir grup akranı ve son sınıf öğrencisi tarafından dövüldü. Ö.M. yardım için annesini aradı.

Anne Deniz M., kızının telefonda çığlık attığını duyduğunda taksiye binerek okula gitti. Sağlık personeli olan anne Deniz M. okula vardığında kızının nilk müdahalesini yaptı ve daha sonra hastaneye kaldırdı. Kızı için darp raporu alan anne Deniz M., suç duyurusunda bulundu. Çocuğunu okuldan da alan Deniz M., yaşananları gözyaşları içinde anlattı.



İstanbul'da arkadaşları tarafından darbedilen 10 yaşındaki çocuk

"KIZIMIN DÖVÜLME SESLERİNİ DUYDUM"

Deniz M., kızının beden eğitimi dersinde dövüldüğünü iddia ederek şunları söyledi: Öğretmenini bulamadığı için hemen beni aradı, "Anne, beni dövüyorlar, yetiş' dedi. Hemen bir taksiye atlayıp okula koştum. Kızıma vuran başka bir öğrenci buldum ve ona bunu neden yaptığını sordum. Okulun kamera kayıtları vardı ve çocuklara ulaşmadan durumu sordum Bu durumda bir çocuk gördüğümde sağlıkta çalıştığım için ilk müdahaleyi yapıyordum ve parmağının kırıldığını fark ettim. Sonra hastaneye götürdüm ve saldırıyla ilgili rapor aldım."

İstanbul'da arkadaşları tarafından darbedilen 10 yaşındaki çocuk

"KEMİKLERİ AĞRIDIĞI İÇİN iĞNEYLE UYUTUYORUM"

Deniz M., olayın ardından kızının okula devam ettiğini fakat kızının okul müdürü tarafından kendisini aramakla suçlandığını belirterek, "Benden bir özür bekliyorlardı. Kızım iki doktor tarafından görüldü ve parmağının kırıldığı, saçlarının çekildiği ve dizinde kan olduğu bildirildi. Haberleri bile yalanladılar ama basına söylediğimde müdür beni aradı ve özür diledi. Çocuğumun rapor edildiği bile bana söylenmedi. Çocuğumu günlerce kemik ağrısından iğne ile yatırdım. Böyle bir adaletsizlik var mı? Yönetici bana "Tüm zararları tazmin edeceğiz" diyor. Hukuki yollardan adalet arıyorum. Çocuğun ruh sağlığı bozuluyor" diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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