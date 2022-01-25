İstanbul'da AVM'lerin kapanış saatleri değişti!

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışları tüm hızıyla devam ederken, gerekli tüm tedbirlerin yanı sıra bir karar da AVM'ler için alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir son dakika duyurusunda saat 13.00'te açılan tüm AVM'lerin akşam saat 18.00'de kapanması konusunda bir mütabakata varıldığını açıkladı.
İstanbul'da devam eden hava olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile birlikte TAMF ve BMD Başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren İTO Başkanı Avdagiç, paylaşımında yaptıkları değerlendirme toplantısında İstanbul'daki AVM'lerin bugün saat 18.00'de kapanması konusunda bir karar alındığını aktardı.
İstanbul'da devam eden hava olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile birlikte TAMF ve BMD Başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren İTO Başkanı Avdagiç, paylaşımında yaptıkları değerlendirme toplantısında İstanbul'daki AVM'lerin bugün saat 18.00'de kapanması konusunda bir karar alındığını aktardı.