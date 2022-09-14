YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:12

İstanbul'da avukata yumruk ve tekmeli saldırı kamerada

Kağıthane'de müvekkili ile görüşmeye gelen genç bir avukat, tartıştığı şahıslar tarafından sokak ortasında darbedildi. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:12
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İstanbul’da avukata yumruk ve tekmeli saldırı kamerada


Kağıthane Çağlayan'da bir kaç ay öncesi saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda avukat Bedirhan Ç. (29), müvekkili ile birlikte görüşmek için bir sokakta buluştu. O esnada yanına gelen bir grup, avukata sözlü sataşmada bulundu. Avukatın karşılık vermesi üzerine grupla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda gruptaki şahıslar, yumruk atarak yere düşürdükleri avukatı yerde tekmeledi. Olayın ardından ayağa kalkan avukat, cep telefonuyla polisi arayarak ihbarda bulundu. O sırada avukatı döven şahıslar ise kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Önce yumruk attılar, sonra yerde tekmelediler

Olayın ardından ertesi gün emniyete gelen avukatın şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı darp eden şahısların emniyette çeşitli suçlardan 17 adet kaydı bulunan Mazlum A. (23), Salih A. (30), Cüneyt E. (26) ve Ahmet İ. (24) olduğu bilgisi verildi.

Kağıthane polisi saldırganı yakaladı

Devam eden çalışmalarda Mazlum A. olaydan bir günün ardından avukatı darp ettikleri yerde yakalandı. Gözaltına alınan Mazlum A.'nın ifadesi alınarak, hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mazlum A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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