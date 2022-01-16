YAŞAM
16 Ocak 2022 - 00:56

İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi

Bir süredir beklenen kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayarak etkili olmaya başladı.

YAŞAM
16 Ocak 2022 - 00:56
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İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi
Bir süredir beklenen kar yağısı İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kendini göstermeye başladı. İstanbul’un yüksek kesimleri olan  Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu. Yoğun kar yağışı kısa süre içerisinde arabaların üzerini beyaza bürüdü. Arnavutköy'de ise bazı çocuklar kar yağışının heyecanıyla sokağa akın ettiler.




Kar yağışının çok olduğunu söyleyen ve duruma sevinen vatandaşlardan Ramazan Sezer Yaman, “Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor. Ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum” dedi.



Kar yağışını görünce sokağa akın edenlerden Sevilay Yaman ise, “Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, biz de mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda” diye konuştu.
 
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