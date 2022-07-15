GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 13:41

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz günü kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği 15 Temmuz günü düzenlenecek olan etkinlikler nedeniyle kent genelinde kapalı olacak olan yollar ve caddelerin hangileri olduğunu duyurdu. Yapılan duyuruda kapalı olan yollara karşılık olarak kullanılacak alternatif güzergahlar da açıklandı.

GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 13:41
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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz günü kapalı yollar ve alternatif güzergahlar


15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan olaylarda hayatını kaybeden şehitler elim olayın 6. yıldönümünde başta İstanbul olmak üzere elim olay tüm Türkiye'de yad edilecek. Bu kapsamda İstanbul Saraçhane'de bir etkinlik düzenlenecek. Düzenlenecek olan etkinlik nedeniyle de İstanbul'un bazı ilçelerinde yollar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak. Peki, 15 Temmuz günü hangi yollar ve caddeler araç trafiğine kapalı olacak?

15 Temmuz günü kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

15 Temmuz günü kapalı yollar ve alternatif güzergahlar



İstanbul Valiliği, 15 temmuz günü düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında kentin bazı ilçelerinde yolların ve caddelerin araç trafğine kapatılacağını duyurdu. Valilik kanalından yapılan yazılı açıklamada bugün etkinlik programının bitimindeki süreye kadar İtfaiye Caddesi, İtfaiye ile Haydar Bey caddelerinin arasında olan Büyük Karaman Caddesi'nin araç geçişlerine kapatılacağı bildirildi. Bu yola alternatif yol olarak ise saat 13.00'a kadar Fevzipaşa Caddesi ile Macar Kardeşler Caddesi belirlendi. Atatürk Bulvarı ise etkinliğin biteceği saat 17.00'ye kadar araç trafiğine açık olacak.

Saat 13.00'ten etkinlik programının bitmesine kadar Vezneciler Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikametine giden yol ve Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikameti trafiğe kapalı olacak. Ayrıca, Horhor Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesindeki kesişimlerde kavşaktan Saraçhane istikametine kadar araçların geçişleri yapılmayacak.

Bugün saat 17.00'den sonra alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi olarak belirlendi.

Saat 17.00 itibariyle de Atatürk Bulvarının çift yönlü trafiğe kapatılacağını bildiren İstanbul Valiliği bu yola alternatif olarak da Taksim istikameti gelişine göre Balat Sahil Yoluyla Ragıp Gümüşpala Caddesi kullanılacak. Sahil gelişine göre ise araç sahipleri Vatan ve Millet caddelerini kullanılabilecekler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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