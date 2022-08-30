GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 11:14

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada trafiğe kapalı olan yollarla kullanılacak olan alternatif yolları sürücüler için paylaştı.

GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 11:14
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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar


İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek olan programlardan dolayı bazı yolların geçici süreyle kapatılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada kapalı olacak olan yollar ile birlikte alternatif güzergah olarak kullanılacak yolların hangileri olduğu duyuruldu.

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?



Bugün saat 06.3'dan itibaren İstanbul'da görevli polis ekipleri, kutlamaların yapılmasının planlandığı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları barikatlarla kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.

Araç sürücüleri, daha öncesinden belirlenmiş ve alternatif olarak kullanılacak olan güzergahlara yönlendirildi. Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te araç trafiğine açılması bekleniyor.

Bu kapsamda Vatan Caddesine çıkan Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikameti yönünden gelen Adnan Menderes Bulvarı girişi, 10. Yıl Caddesi üzerinden Adnan Menderes Bulvarına gelen yollar, Edirnekapı istikametinden Adnan Menderes Bulvarına gelen yollar, Oğuzhan Caddesi tarafından Adnan Menderes Bulvarına gelen yollar, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi'nden ve Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarına giriş sağlayan yollar, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı tarafından ve aynı zamanda Aksaray tarafından Adnan Menderes Bulvarına gelen yollar, Hal Yolunun güney kısmından Adnan Menderes Bulvarına girişler trafiğe kapalı olacak.

Aynı zamanda Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi ile birlikte Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesinin trafiğe kapalı saatler çerçevesinde sürücüler için alternatif olarak kullanılacak güzergah olarak belirlendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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