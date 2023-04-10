İstanbul'da büyük kaçış başladı! Kira fiyatları düşen boş ev sayısı giderek artıyor..







ESKİ DAİRELERİN CAMLARINA ‘KİRALIK' VE 'SATILIK’ İLANLARI ASILIYOR







"Ortalama yüzde 10'a varan kira fiyatları düşüşlerine rağmen eski binalara talep yok"

FAY HATTINA YAKIN OLAN YERLER ÇOK DAHA RİSKLİ

"Fiyatlar deprem öncesine göre yüzde 10 daha düşük"

"İKİ AYDIR BEKLEYEN EVLER BULUNUYOR"

İstanbul'un fay hattına yakın olarak tanımlanan kıyı semtlerindeki eski binaların yavaş yavaş boşaltıldığı görüldü. Özellikle Bakırköy ve Zeytinburnu gibi kıyı kesimlerinde eski yapılar bomboş kaldı. Bu durum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından bölge halkı evlerinden tahliye olmaya karar vermeleriyle ortaya çıktı.Ortalama 30-40 yıldır evlerini kiralamak için mücadele eden ev sahiplerinin fiyatlarını geri almasına yardımcı olmadı. Bakırköy'de çoğu sokakta eski binaların sakinlerinin evlerinden tahliye edildiğini de belirtmekte fayda var. Bakırköy ve Zeytinburnu'nda ise eski bina kiralama ve satış ilanlarında artış görülüyor.Bakırköy ve çevresinde bulunan emlakçılar, 6 Şubat depremi sonrası İstanbul'da yaşanabilecek olası senaryolardan vatandaşların çok fazla endişe duyduğunu dile getirdiler. Fiyatlar ortalama yüzde 10'a kadar düşerken eski sahil evlerine olan talepler de azaldı.Uzmanlara göre Fatih ilçesi dışında Zeytinburnu, Bakırköy ve Florya'nın yüksek risk taşıdığı belirtilirken bu ilçelere Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'de eklendi. Ayrıca, Büyükçekmece ve Silivri de fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle daha tehlikeli görülüyor.Bakırköy'de yeni bina kiralarının çok yüksek olduğunu söyleyen komisyoncu Oğuzhan Okuklu, "Bazı eski binalar boş. Eski binalar şimdilerde revaçta değil. Fiyatlar geçen aya göre yüzde 10 düştü. Çok zorlanıyoruz. eski binaları kiralamak mesela 10 bin lira kira bedeli 1 bin lira düştü diyebiliriz" diye konuştu.6 Şubat depreminden sonra eski yapılara olan talebin düştüğüne işaret eden Okuklu, “İki aydır bekleyen evler bulunuyor. İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle insanlar paniğe kapılmış durumda. Kahramanmaraş'taki depremin ardından İstanbul'un eski binalarını terk edenler de görüldü. Sahil şeridi daha riskli "İstanbul'un Avrupa yakasında Sirkeci'den Silivri'ye uzanan sahil şeridi daha riskli diyorlar" dedi.