İstanbul’da dehşet anları kamerada: Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü













Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını bahçeye çıkarttı. Şahıs ardından eline geçirdiği tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki erkek çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki erkek çocuğu olan J.J.'yi sopayla ayrı ayrı dövmeye başladı. Sopayla dövülüp evin içine sığınan çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Dehşet anları ise bir vatandaşın mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri baba Joseph J.'yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına aldı. Şahsın oturma izninin olduğu ama çalışma izininin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisi edinildi.Çocuklarının annelerinin ise Nijerya'da olduğu ve şahsın ise ticaretle uğraştığı öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekiplerince adliyeye yollandı. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.