İstanbul'da deprem göçü başladı! Zengini fakiri akın akın o ile taşınıyor!













EV ARAYIŞI BAŞLADI

O İLÇELERE İLGİ YOĞUN

FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözler İstanbul'da olası bir depreme çevrildi. Depremden endişe duyan İstanbullular alternatif arayışlara girdi. İstanbulluların büyük bir kısmı, deprem riskinin düşük olduğu belirtilen Edirne'deki taştan inşa edilmiş köylerine taşınıyor. Bölgede çalışan emlakçılar, son haftalarda yoğun talep olduğunu ve fahiş fiyatların önüne geçmek için çaba sarf edildiğini söylüyor. Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen deprem endişe yarattı. Muhtemel bir İstanbul depremi geçtiğimiz günlerde yeniden su yüzüne çıktı. Depremden endişe duyan İstanbullular alternatif arayışlara girdi.Edirne'nin faya uzak olduğu ve deprem riskinin düşük olduğu belirtilen köylerinin yanı sıra deniz seviyesi yüksek ve kayalık topraklara talep arttı. İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş bu köylerde arsa ve ev arıyor.Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu semtlerinin son haftalarda yoğun talep gördüğünü açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Eş Başkanı Namık Babacan, İstanbulluların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Günümüzde emlak gibi talep arttığında aşırı fiyatlardan kaçınmaya çalıştıklarına işaret eden Babacan, "Burada tarla, bağ, bahçe, arazi almak isteyen vatandaşlar baştan arayıp bilgi alıyor. Daha sonra Edirne'ye gelerek yüz yüze görüşüyorlar. Emlakçı arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Bağların, bahçelerin, arazilerin nerede olduğunu belirleyeceğiz" dedi.