Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözler İstanbul'da olası bir depreme çevrildi. Depremden endişe duyan İstanbullular alternatif arayışlara girdi. İstanbulluların büyük bir kısmı, deprem riskinin düşük olduğu belirtilen Edirne'deki taştan inşa edilmiş köylerine taşınıyor. Bölgede çalışan emlakçılar, son haftalarda yoğun talep olduğunu ve fahiş fiyatların önüne geçmek için çaba sarf edildiğini söylüyor. Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen deprem endişe yarattı. Muhtemel bir İstanbul depremi geçtiğimiz günlerde yeniden su yüzüne çıktı. Depremden endişe duyan İstanbullular alternatif arayışlara girdi.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 16:29
İstanbul'da deprem göçü başladı! Zengini fakiri akın akın o ile taşınıyor!
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da olası bir deprem için tedirgin olan vatandaşlar Edirne'ye göç etmeye başladılar. Edirne'nin taştan yapılmış ilçelere göç etmeyi düşünen vatandaşlar arsa, ev fiyat arayışına girdiler bile. Durum böyle olurken Edirne'de ki o ilçeler için fahiş fiyatların önüne geçilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. İşte ayrıntılar.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 16:29