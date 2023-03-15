İstanbul'da deprem korkusu aldı başını gitti! AFAD ilçe ilçe açıkladı: Bu ilçelerde oturanlar dikkat!







AFAD'DAN İSTANBUL UYARISI







ANADOLU YAKASI DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

*MALTEPE

*ATAŞEHİR

*PENDİK

*TUZLA

*KARTAL

AVRUPA YAKASI DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER

*ZEYTİNBURNU

*ŞİŞLİ

*BEYLİKDÜZÜ

*BAĞCILAR

*BAHÇELİEVLER

*KÜÇÜKÇEKMECE

*AVCILAR

*BAKIRKÖY

*KAĞITHANE

*BAŞAKŞEHİR

*GÜNGÖREN

*ESENLER

*FATİH

*EYÜPSULTAN

Yaşanan deprem felaketi ile birden fazla bölgede yıkımın yaşanması deprem gerçeğini tekrar hafızalara kazıdı. Özellikle Marmara bölgesinde depremin yaşanması beklenirken AFAD, İstanbul için ayrı ayrı uyarılarda bulundu. Peki hangi ilçelerde deprem riski daha fazla? Cevaplar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.Uzmanların da açıklamalarıyla Marmara Bölgesinde yaşanması beklenen deprem gün yüzüne çıktı. Büyük bir yıkımın yaşanabileceği uyarısı insanları korkuttu. AFAD, Kırmızı Eylem Planı'nı oluşturdu. İstanbul için ise ilçe ilçe araştırma yapıldı ve riskli bölgeler tespit edildi. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak ayrı ayrı incelenen ve tespit edilen ilçelerde acil dönüşümün yaşanması gerektiği kararı alındı.-İdealtepe -Esenkent -Altıntepe -Yalı -Aydınevler -Gülensu -Feyzullah -Cevizli -Fındıklı -Altayçeşme -Zümrütevler -Çınar -Gülsuyu -Bağlarbaşı -Girne-İçerenköy-Kaynarca -Ahmet Yesevi -Kavakpınar -Velibaba-Aydıntepe -Şifa -Mimar Sinan -Yayla -İstasyon -Postane -Aydınlı *Sultanbeyli -Hamidiye -Mimar Sinan -Mecidiye -Orhangazi -Hasanpaşa -Mehmet Akif -Akşamseddin -Turgut Reis -Abdurrahmangazi -Yavuz Selim-Cevizli -Atalar -Karlıktepe -Hürriyet -Orhantepe -Esentepe Petrol İş-Çırpıcı -Nuripaşa -Merkez Efendi -Gökalp -Yeşiltepe -Seyitnizam -Beştelsiz -Sümer -Veliefendi -Nuripaşa -Kazlıçeşme -Maltepe-Merkez -Paşa-Barış -Yakuplu -Kavaklı -Marmara -Adnan Kahveci -Dereağzı -Cumhuriyet -Gürpınar -Büyükşehir -Sahil-Merkez -Fevzi Çakmak -Yenigün -Kemalpaşa -Kazım Karabekir -Yıldıztepe -Evren -Kirazlı -Demirkapı -Hürriyet -Yavuz Selim -Mahmutbey -Çınar -Yenimahalle -Bağlar -İnönü -Fatih -Barbaros -Göztepe -Sancaktepe-Şirinevler -Zafer -Kocasinan -Soğanlı -Hürriyet -Yenibosna -Çobançeşme -Cumhuriyet -Fevzi Çakmak-Kanarya -Cumhuriyet -Cennet -İnönü -Yeşilova -Gültepe -Fevzi çakmak -Halkalı -İstasyon -Yenimahalle -Söğütlüçeşme -Kartaltepe -Sultan Murat -Fatih -Kemalpaşa -Atakent-Deniz Köşkler -Cihangir -Ambarlı -Merkez -Gümüşpala -Üniversite -Firüzköy -M. Kemal Paşa -Yeşilkent-Osmaniye -Kartaltepe -Yeşilköy -Zeytinlik -Şenlikköy -Ataköy 2-5-6 -Ataköy 3-4-11 -Ataköy 7-8-9 -Cevizlik -Yenimahalle-Talatpaşa -Merkez -Gürse-Ziya Gökalp -Şahintepe -Güvercintepe-Merkez -Güneştepe -Mareşal Çakmak -A.Nafiz Gürman -Haznedar -Genç Osman -Akıncılar -Sanayi -Mehmet Nesih İzmen -Güven -Tozkoparan-Fatih -Nine Hatun -Menderes -Kazım Karabekir -Tuna -Fevzi Çakmak -Oruç Reis -Çifte Havuzlar-Mevlanakapı -Şehremini -Sümbül Efebdi -Ali Kuşcu -Haseki Sultan -Zeyrek -Karagümrük -Cerrahpaşa -Aksaray -Cibali -Emin Sinan -Akşemseddin -Seyyid Ömer -Balat -İskenderpaşa -Topkapı -Silivri Kapı -Atıkalı -Molla Gürani -Ayvansaray -Kocamustafapaşa -Derviş Ali -Yavuz Sultan Selim -Yedikule -Hırkai Şerif-Nişanca -Topcular -Düğmeciler -Defterdar -İslambey -Karadolap -Güzeltepe