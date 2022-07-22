GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 13:39

İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre Balıkesir'de saat 18.44'te 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedilirken depremin merkez üssünün neresi olduğu ve kaç şiddetinde meydana geldiği araştırılmaya başlandı. İşte, 21 Temmuz 2022 İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi..

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 13:39
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İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi


Kandilli Rasathanesi'nde elde edilen Son Depremler verilerine göre Balıkeisr'de bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssünün Gönen ilçesi olarak belirlendiği depremin şiddeti ise 4.8 olarak ölçüldü. Deprem Balıkesir dışında çevre illerde de hissedilirken, İstanbullu ve Tekirdağlı vatandaşlar da depremim şiddetini hissettiler.

son depremler listesi

21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi



Kandilli Rasathanesi verileri sonrasında AFAD tarafından bir deprem açıklaması yapıldı. AFAD'dan elde edilen veriler egöre ise Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir deprem meydana geldiği ve depremin şiddetinin ise 4.6 olarak kaydedildiği bildirildi. Kısa süreli panik yaratan deprem Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İstanbul'da da hissedilirken depremde herhangi can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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