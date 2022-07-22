İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nde elde edilen Son Depremler verilerine göre Balıkeisr'de bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssünün Gönen ilçesi olarak belirlendiği depremin şiddeti ise 4.8 olarak ölçüldü. Deprem Balıkesir dışında çevre illerde de hissedilirken, İstanbullu ve Tekirdağlı vatandaşlar da depremim şiddetini hissettiler.
21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi verileri sonrasında AFAD tarafından bir deprem açıklaması yapıldı. AFAD'dan elde edilen veriler egöre ise Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir deprem meydana geldiği ve depremin şiddetinin ise 4.6 olarak kaydedildiği bildirildi. Kısa süreli panik yaratan deprem Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İstanbul'da da hissedilirken depremde herhangi can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.