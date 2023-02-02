İstanbul'da dükkanının önündeki aracı bir türlü kaldırtamayan esnaf, forklift ile çöpe attı!







"ARACINI KALDIR YOKSA ÇÖPE ATARIM"







İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki gün önce ağızları açık bırakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, İkitelli Güngören sanayi sitesindeki iş yeri önüne aracını park etmeye çalıştı. Kaynakçı dükkanı olan esnaf ise araç sürücüsüne aracın dükkanın önünü kapattığı için çekmesi yönünde uyarıda bulundu. Ancak sürücü esnafı dinlemedi ve aracı bırakıp oradan uzaklaştı. Duruma sinirlenen tamirci, iki gündür alınmayan aracı forkliftle yerinden kaldırttı ve çöp tenekesinin üzerine bıraktı.Sanayi esnafının araç sahibine uyarısında "Aracını kaldır yoksa çöpe atarım" dediği öğrenilirken, site yönetimi duruma el atarak forklift ile aracı çöp bidonlarının üzerinden indirdiği bildirildi. Site yönetimin araç sahibine ulaşamayınca aracı otoparka çektirdiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Öfkeli esnaf, konuyla ilgili konuşmazken sitedeki diğer esnaflar park yeri olmamasından dolayı gelen araçların rastgele park ettiklerini söylediler.Sitede esnaflık yapan Bekir Rüşvanoğlu, "Orduda uzun yıllardır park sorunu yaşıyoruz. Esnaf arkadaşımızın burada yeri var. Orası kapalı. Oraya götürdü ve arabasını içine koydu. Arkadaşımızın dediğinin aksine 2 gün araba orada durdu." dedi. Rüşvanoğlu konuşmasının devamında "Güvenlik görevlisi otoparkta arkadaşlarına yardım etmeyince otomobili kaldırdı ve forkliftle çöp kutusuna attı. Güvenlik aracı çekti ve başka bir otoparka götürdü. Burada herkese verilen yerler var. 12. cadde, buradaki otopark muhtemelen hemen yan tarafta. Kimse kimsenin yerini tutamaz. Adam müsait olduğunu görünce burayı rezerve etti. Ancak 2 gündür çıkarılmadı. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.