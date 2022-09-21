YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:36

İstanbul'da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da yapılan tarihi eser operasyonunda, farklı dönemlere ait toplam 34 bin 550 adet sikke elde edildi. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınırken, sikkelerin tek bir seferde elde edilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:36
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İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu illerinden İstanbul'a hareket halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçırıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Kaçak eser taşıyan aracın güzergah bilgileri bilgisi verildi. Yapılan takibin ardından 12 Eylül'de Başakşehir ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece'de de bir adrese yapılan operasyonda alıcı oldukları öne sürülen 3 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul'da tek bir seferde elde edilen sikke miktarı

Araç içinde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş Roma İmparatorluğu, Bizans ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 34 bin 550 adet sikke elde edildi. Sikkelerin, İstanbul'da tek bir seferde elde edilen en yüksek miktar olduğu ifade edilirken, gözaltına dahil edilen şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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