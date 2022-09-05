GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 07:26

İstanbul'da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51'i geçti.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 07:26
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İstanbul’da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir bölümü ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik \%51'i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.
Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına sebep oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik \%51'i geçti.

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