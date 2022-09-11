İstanbul'da en ucuz evler hangi semtlerde? İstanbul ilçe ilçe ev fiyatları belli oldu!







İstanbul kiralık ev fiyatları







Ev fiyatlarının artış sebebi

Vatandaş için yaşam şartlarının gittikçe düştüğü bu günlerde kiralık ev fiyatları da merakla araştırılıyor. Peki İstanbul'da kiralık konut fiyatları nasıl? İlçe ilçe kiralık ev fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İstanbul insanlar için en pahalı şehirlerden biri olarak biliniyor. İstanbul için tam 12 semtte kiralık ev fiyatları araştırıldı. Günden güne zam yapılan kiralık ev fiyatlarının nereye kadar yükseleceği insanlar tarafından merak ediliyor. En çok oturulan semtlerden 12 semt için kiralık ev araştırmaları son buldu. İstanbul'un ev olarak en uygun olduğu bilinen semti Esenyurt'ta metrekare başı satış fiyatı 12 bin TL olarak belirleniyor. Diğer ilçelerde ise bu fiyat 95 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Ev sahibi olmak iyice zorlaşmışken kiralık ev fiyatları da insanların cebini yakıyor. Güvenliği olan bir sitede oturmak isteyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaş için en uygun metrekare başı fiyat 30 bin TL olarak belirleniyor. 100 metrekare bir evde oturmak isteyen vatandaş ev sahibi olmak isterse alacağı ev fiyatı 3 milyon TL olarak belirleniyor. Merkez ilçelerde ise metrekare fiyatı 200 bin TL'den başlıyor. Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de fiyatlar çok fazla düşmüyor. İzmir'de yeni bir binadan ev almak isteyen vatandaş metrekare başına 6.500 TL ödüyor. Diğer semtlerde ise bu fiyat 10 bin TL'yi bulabiliyor. İzmir'de en yüksek metrekare başı fiyat tutarı ise 85 bin TL olarak biliniyor. Ankara'da ise Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören gibi merkez ilçeler dışında olan semtlerde metrekare fiyat 10 bin TL altında kalıyor. Bazı semtlerde ise metrekare başı fiyat 4 ile 5 bin TL arasında değişebiliyor. Ankara'da en yüksek metrekare başı fiyat ise 50 bin TL'ye kadar yükseliyor.TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda 2021 senesinden sonra artan fiyatlar ile ilgili açıklamalar yapıldı. Son beş aylık süreçte İstanbul'da ev fiyatları yüzde 47, Ankara'da yüzde 22.5, İzmir'de yüzde 24 artış gözlendi. İstanbul'da ise bazı semtlerde yüzde 60 üzerinde bir artış görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre enflasyon, arz-talep, inşaat masraflarının çok fazla artması, talep canlılığı gibi etkenler evlerdeki yüksek fiyatları etkiliyor. Aynı zamanda alıcı kitlesinin talepleri de azalmaya başladı. Aynı zamanda konut kredilerindeki yapılan sınırlamalar da vatandaş için talep azalmasına sebep oldu. Temmuz ayından önceki aylara bakılarak ev satışları yüzde 37.6, geçtiğimiz senenin aynı zamanlarına oranlar yüzde 12.9 azaldı. Miktar olarak ise 93 bin 902'ye kadar düştü. Emlak satışları da epey gerilerken son 6 ayın en düşük rakamları bu sene görülmeye başlandı. Talep miktarları azalmasıyla birlikte ise ikinci el piyasasındaki fiyatlar daha çok artmaya başladı. Fiyatlardaki artış devam ediyor ancak temsilcilere göre artış hızının yavaşladığını söylediler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre tüm ülke genelinde senelik ev fiyat artışı yüzde 160.6 yeni satış fiyatları ise yüzde 164.8 olarak belirlendi. Yine ülke genelindeki metrekare başı fiyat 13 bin TL'leri aştı. İstanbul ilimize bakıldığında senelik artış yüzde 184.9 oranında artarken, yeni ev fiyat artışı yüzde 208.7 ile yüzde 200 oranını da geçti. Ortalama metrekare fiyatlar ise 21 bin TL'yi geçti. Ankara'da ise ev satışları yüzde 165.4 iken yeni ev satış fiyatları yüzde 176.5 oranında değişti. Metrekare satış fiyatları ise Ankara'da 9 bin 155 TL'yi geçti.