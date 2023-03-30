









İSKİ'DEN DUYURU! VATANDAŞLARA PERLATÖR DAĞITILACAK







İstanbul'da evine su faturası gelenler dikkat! O aparat dağıtılacak: Bu miktarın üstünde geliyorsa... İstanbul'da su faturası yapanlar dikkat! İstanbul, Esenyurt, Sarıyer, Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Kartal, Pendik, Sarıyer ve diğer ilçeler için açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul ilinde ayda 20 m3 su kullananlar için perlatör dağıtımı olacak. İşte detaylar...İski Genel Müdürlüğünden inanılmaz bir açıklama geldi. İski Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre vatandaşların çok fazla su kullanması halinde evlerine gelinerek ücretsiz perlatör dağıtılacak. Yapılan açıklamada su kullanımının 20 m3’ü geçmesi halinde bu perlatörler ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek. İşte diğer ayrıntılar...Su faturalarının fazla gelmesinin önlenmesi gibi vatandaşa da tasarruf sağlanacak. Su faturalarının çok fazla gelmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bunlar arasında musluklar, damlatan banyo, tuvalet muslukları örnek gösterilebilir. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre su faturası kabarık gelen ve su kullanımı gerektiğinden fazla olan vatandaşlara ücretsiz olarak perlatör verilecek. Böylelikle vatandaşlar hem tasarruf sağlayacak hem de daha az su kullanarak doğaya katkıda bulunmuş olacak. Ev ekonomisi ve dünyadaki su dengesi için önemli olan bu uygulama ile israf önlenmiş olacak. Herkes suyu ihtiyacına göre kullanarak gereksiz su kullanımı da önlenmiş olacak.