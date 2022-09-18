YAŞAM
18 Eylül 2022 - 10:13

İstanbul'da feci kaza kamerada: Motosikletli kurye başıyla arka camı patlattı

Kağıthane'de köpekten korkarak kaçtığı öne sürülen motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu savrularak park halindeki bir araca çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başıyla arka camı tuzla buz eden genç kurye yaralandı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 10:13
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İstanbul’da feci kaza kamerada: Motosikletli kurye başıyla arka camı patlattı


Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı sipariş yetiştirmek üzere motosikletine binen Berke K. (17) adrese doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra sokağa giren genç kuryeye iddialara göre köpek havlamaya başladı. Köpekten korkarak yokuş aşağıya hızlanan gence, olay sırasında hareket halinde olan Adem Ali Ç. (34) idaresindeki otomobil çarptı. Kontrolden çıkan motosikletli genç savrularak başıyla park halindeki hafif ticari aracın arka camına çarptı. Kaza sonucu genç kurye başından yaralanırken, aracın camı ise tuzla buz oldu. Ayrıca kask takmadığı öğrenilen gencin birkaç saç teli de patlayan camda kaldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kazanın ardından ihbar üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekibi yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin sonrasında ambulansa alınarak hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Gözaltına alınan sürücü serbest kaldı

Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünü kusurlu bulan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Adem Ali Ç. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Köpekten kaçarken otomobil çarptı

Öte yandan, Seyrantepe Oto Sanayi'de ise bir iş yerine gelen adam, içerideki köpekten korkarak kaçmaya başladı. Caddeye koşan adama olay sırasında hareket halinde olan araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, adamın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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