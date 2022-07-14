İstanbul’da gerçekleşen 'tahıl koridoru' kritik toplantısı sona erdi

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkiyatı için İstanbul'da düzenlenen; Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin katılımıyla gerçekleşen toplantı 1,5 saat sürdü.
Milli Savunma Bakanlığı ise “Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi.” açıklamasında bulundu.