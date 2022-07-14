GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 22:29

İstanbul'da gerçekleşen 'tahıl koridoru' kritik toplantısı sona erdi

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaş dolayısıyla ortaya çıkan gıda krizi için Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine dair yapılan görüşmelerin sonuna gelindi. İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyetinin katılımıyla gerçekleşen görüşme sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 22:29
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İstanbul’da gerçekleşen 'tahıl koridoru' kritik toplantısı sona erdi


Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkiyatı için İstanbul'da düzenlenen; Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin katılımıyla gerçekleşen toplantı 1,5 saat sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı ise “Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi.” açıklamasında bulundu.



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EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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