GÜNDEM
08 Mayıs 2022 - 09:20

İstanbul'da göçmen operasyonu! 7 İlçede eş zamanlı

İstanbul’un 7 ilçesinde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 503 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNDEM
08 Mayıs 2022 - 09:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul'da göçmen operasyonu! 7 İlçede eş zamanlı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda yasa dışı yollarla izinsiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere eş zamanlı bir Operasyon düzenlendi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında toplam 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise toplam 271 olmak üzere 503 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye'ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Son Haberler
G7 ülkelerinden kritik karar! Rus petrolünün ithalatı duracak
G7 ülkelerinden kritik karar! Rus petrolünün ithalatı duracak
Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da
Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Trabzonspor Şampiyonluk kutlamalı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trabzonspor Şampiyonluk kutlamalı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İzmir'de bir aile ölümden döndü! Kaya parçası eve çarptı
İzmir'de bir aile ölümden döndü! Kaya parçası eve çarptı
Rusya, Ukrayna.2nın Odessa kentini vurdu
Rusya, Ukrayna.2nın Odessa kentini vurdu
Jesus ikna edildi! ,Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş
Jesus ikna edildi! ,Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altında dalgalanmalar başladı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altında...