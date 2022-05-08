İstanbul'da göçmen operasyonu! 7 İlçede eş zamanlı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda yasa dışı yollarla izinsiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere eş zamanlı bir Operasyon düzenlendi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında toplam 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise toplam 271 olmak üzere 503 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye'ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında toplam 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise toplam 271 olmak üzere 503 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye'ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.