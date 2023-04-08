YAŞAM
08 Nisan 2023 - 22:59

İstanbul'da hafta sonu dışarı çıkacak olanlar dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı: Emniyet Müdürlüğü'nden flaş karar

Başakşehir'de yarın yapılacak bir etkinlik nedeniyle, trafikte aksamalar yaşanması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik sırasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte o güzergahlar...

YAŞAM
08 Nisan 2023 - 22:59
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İstanbul'da hafta sonu dışarı çıkacak olanlar dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı: Emniyet Müdürlüğü'nden flaş karar
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Başakşehir'de yarın yapılacak bir etkinlik nedeniyle, trafikte aksamalar yaşanması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik sırasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte o güzergahlar...

trafik



Programın başlangıç saati olan 09.00'dan itibaren, Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile bu yollara bağlanan diğer cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin trafiğe kapatılan bu yollardan kaçınmak için alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanmaları tavsiye ediliyor. Bu şekilde trafiğin akışını kolaylaştırmak ve olası aksamaların önüne geçmek amaçlanıyor.

Ayrıca, sürücülerin program öncesinde yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu takip etmeleri ve mümkünse alternatif toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmeleri de öneriliyor. Bu sayede trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolda fazla zaman kaybedilmesi önlenerek, etkinliğe katılmak isteyenlerin zamanında ulaşmaları sağlanabilecek.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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